Телебашня Нижнего Новгорода осветилась цветами армянского флага
ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Нижегородская телебашня подсвечивается цветами армянского флага.
Как сообщает «Арменпресс», телебашня была освещена цветами армянского триколора в честь визита премьер-министра РА Никола Пашиняна.
Премьер-министр Никол Пашинян в рамках официального визита в Россию 20 апреля посетил Нижний Новгород.
Премьер-министр Республики Армения сначала посетил завод машиностроительной компании «Газ», где вместе с председателем правления предприятия Вадимом Сорокиным ознакомился с продукцией.
Затем Премьер-министр посетил Нижегородский Кремль, где возложил венок к вечному огню, отдав дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.
Никол Пашинян посетил Государственный художественный музей Кремля, Колокольню, Аллею воинской славы и Михайло-Архангельский собор.
Премьер-министр провел приватную беседу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, в ходе которой обсудил возможности развития сотрудничества в различных сферах.
Глава исполнительной власти также посетил местную армянскую церковь Святого Спасителя, чтобы зажечь свечи.
Никол Пашинян завершил свой визит в Нижний Новгород встречей с представителями армянской общины, в ходе которой премьер-министр РА рассказал об итогах своего официального визита в Россию и ответил на различные вопросы.
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