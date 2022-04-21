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Телебашня Нижнего Новгорода осветилась цветами армянского флага

Телебашня Нижнего Новгорода осветилась цветами армянского флага

ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Нижегородская телебашня подсвечивается цветами армянского флага.

Как сообщает «Арменпресс», телебашня была освещена цветами армянского триколора в честь визита премьер-министра РА Никола Пашиняна.



Премьер-министр Никол Пашинян в рамках официального визита в Россию 20 апреля посетил Нижний Новгород.

Премьер-министр Республики Армения сначала посетил завод машиностроительной компании «Газ», где вместе с председателем правления предприятия Вадимом Сорокиным ознакомился с продукцией.
Затем Премьер-министр посетил Нижегородский Кремль, где возложил венок к вечному огню, отдав дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.

Никол Пашинян посетил Государственный художественный музей Кремля, Колокольню, Аллею воинской славы и Михайло-Архангельский собор. 
Премьер-министр провел приватную беседу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, в ходе которой обсудил возможности развития сотрудничества в различных сферах.

Глава исполнительной власти также посетил местную армянскую церковь Святого Спасителя, чтобы зажечь свечи.
Никол Пашинян завершил свой визит в Нижний Новгород встречей с представителями армянской общины, в ходе которой премьер-министр РА рассказал об итогах своего официального визита в Россию и ответил на различные вопросы.


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