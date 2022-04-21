Ален Симонян принял делегацию Сената Иордании
15:14, 21 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 21 апреля Председатель НС РА Ален Симонян принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Иордания-Армения Сената Иорданского Хашимитского Королевства Халдуном Хиной. Как передает «Арменпресс», НС РА сообщает, что приветствуя гостей, Ален Симонян подчеркнул важность многогранного сотрудничества двух стран и выразил надежду, что визит гостей будет способствовать реализации дальнейших совместных программ.
Стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества между Арменией и Иорданией, особо отметив деятельность парламентских групп дружбы.
Коснувшись готовности Армении к установлению прочного мира в регионе, спикер НС представил подробности ситуации, сложившейся после войны, развязанной азербайджано-турецким тандемом против Арцаха.
Иорданские парламентарии подчеркнули необходимость дипломатического и мирного урегулирования карабахского конфликта.
На встрече обсуждались перспективы партнерства между парламентами.
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