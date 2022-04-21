Во французском городе Ним открыта площадь, посвященная памяти жертв Геноцида армян, и установлен армянский хачкар
15:00, 21 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 16 апреля в центре французского города Ним состоялась торжественная церемония открытия армянского хачкара и площади, посвященной памяти жертв Геноцида армян.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе посольства Армении во Франции, в ходе мероприятия выступили с речами мэр Нима Жан-Поль Фурнье, посол Армении во Франции Асмик Толмаджян и президент Армянской ассоциации Нима ("Amicale Franco-Armenienne de Nimes et al. du Gard") Армен Мартиросян. В церемонии также приняли участие председатель Постоянной комиссии по обороне и вооруженным силам Национального собрания Франции Франсуа Дюма, а также консул Армении в Марселе Самвел Лалаян.
В своем выступлении посол Армении напомнил о важной роли, которую Франция сыграла в в предоставлении убежища армянским беженцам, пережившим геноцид. Также была подчеркнута важность признания Францией Геноцида армян в 2001 году на законодательном уровне, а также включения 24 апреля в список Дней государственной памяти Франции в 2019 году с точки зрения международного признания Геноцида армян и предотвращения геноцидов.
Завершая свое выступление, посол поблагодарил мэра Нима, городской совет за одобрение инициативы назвать площадь в честь жертв Геноцида армян и установить хачкар.
Посол также выразил признательность недавно образовавшейся франко-армянской общине Нима в лице Армянской ассоциации города, ее президенту Армену Мартиросяну за реализацию этой важной инициативы.
После выступлений состоялась церемония освящения хачкаров, за которой последовала церемония возложения венков.
В тот же день посол Толмаджян встретился с представителями франко-армянской общины Нима, чтобы обсудить вопросы, волнующие общину. В своем выступлении посол поблагодарил общину за пожертвование более 60 000 евро, пожертвованных французскими армянами Нима Всеармянскому фонду «Айастан» во время войны в Арцахе в 2020 году, подчеркнув, что это свидетельствует о крепкой привязанности и преданности Родине.
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