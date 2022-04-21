Вокальный цикл Иоганнеса Брамса «Прекрасная Магелона» перенесет зрителей в сказочный мир
13:40, 21 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Оперная студия Ереванской государственной консерватории преподнесет любителям искусства очередной сюрприз. 21 апреля на сцене студии состоится вокальный цикл «Прекрасная Магелона» выдающегося немецкого композитора, пианиста, дирижера Иоганна Брамса.
Корреспондент «Арменпресс» присутствовал на генеральной репетиции, побеседовал с музыкальным руководителем концерта, пианисткой Шушан Унанян, режиссером Лигией Варданян.
Унанян считает «Прекрасную Магелона» одним из самых сложных и интересных произведений Брамса с точки зрения вокально-фортепианного сопровождения. По ее словам, именно сложность является причиной того, что мало кто занимается этим вопросом.
Музыкант работает в Консерватории Роберта Шумана в Дюссельдорфе, где сотрудничает с певицей Юлианой Банзе. Прослушивая постановочную версию «Зимней дороги» Франца Шуберта в исполнении Банзе, она очень взволновалась. В итоге Шушан Унанян поработала со студентами и исполнила это, а потом решила обратится к Брамсу. Проект пользуется успехом в Германии и будет поставлен в следующем году.
«Асмик Папян предложила непременно поставить его в Армении. Как я уже сказала, работа была сложной – не очень доступной для студентов. Мы подумали, что было бы интересно поделиться песнями с несколькими студентами. Таким образом, студент знакомится со всей композицией, даже те песни, которые он лично не поет, он столько слышит, что они проникают в душу», — рассказала музыкант.
«Прекрасная Магелона» основана на средневековой французской сказке, романе, который был переведен с французского на немецкий язык в 15 веке, а затем переработан Людвигом Иоганном Тиком. Увидев книгу Тика в своей библиотеке, Брамс решает написать содержательную работу, которую завершит за десять лет. «Первые шесть песен он написал за очень короткий промежуток времени, потом взял перерыв, потому что за это время родились «Немецкий реквием», камерная музыка и т. д.», — рассказала пианистка.
Режиссер Лигия Варданян во время постановки постаралась найти решения, которые дадут возможность получить на сцене сказочную атмосферу, которая перенесет зрителей в другой мир. «До и после каждого номера меломан увидит совершенно другой мир. Наши артисты, которые в начале выступления выглядят как музейные статуи, после каждого выступления будут проходить трансформации и перерождения», — сказала она, добавив, что в окончание спектакля, когда герои вновь находят себя, все раскрашивается и полотно готово.
Солисты «Прекрасной Магелоны» – сопрано Диана Галстян, тенор Арамо Мамиконян, меццо-сопрано Сара Акопян, баритон Аксель Давеян, концертмейстер – Катарине Овсетян, художественный руководитель оперной студии – Асмик Папян.
Анжела Амбарцумян
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