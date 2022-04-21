СМИ: Байден на саммите США - АСЕАН попытается убедить лидеров усилить давление на КНР

Главной задачей предстоящего в мае саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США станут попытки администрации Джо Байдена усилить давление на Китай. Хотя американский президент также попытается убедить лидеров регионального блока осудить действия России на Украине, указывается в опубликованной в четверг редакционной статье индонезийской газеты The Jakarta Post, передает Арменпресс․

"Байден попытается оказать давление на лидеров АСЕАН, чтобы они осудили вторжение на Украину. Однако главным вопросом для него остается Китай", - отмечается в материале. При этом страны - члены Ассоциации "абсолютно не заинтересованы в том, чтобы становиться союзником Америки в противостоянии с КНР", пишет The Jakarta Post.

"АСЕАН в настоящее время намного больше экономически зависит от Пекина, чем от Вашингтона, хотя в сфере безопасности региональный блок заинтересован в военном присутствии США в регионе, особенно в акватории Южно-Китайского моря, где Китай активно заявляет о своих территориальных претензиях", - указывается в статье.

Первоначально саммит планировался на 28-29 марта и был приурочен к 45-й годовщине установления отношений АСЕАН - США. Однако встреча была отложена, поскольку некоторые лидеры Ассоциации не смогли встроить в свой график поездку в Вашингтон. "Факт, что саммит был отложен по инициативе АСЕАН, также говорит о снижающейся зависимости блока от Соединенных Штатов", - отмечается в материале.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, саммит пройдет 12-13 мая.