Заражений вариантом коронавируса "дельта" в России уже практически нет, но он может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму, как передает Арменпресс, об этом завил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Единичные случаи заражения "дельтой" мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого "дельта" уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus", - сказал Хафизов.

Он пояснил, что после того, как большинство людей получает иммунитет к определенному штамму, условия для этого варианта вируса меняются и он становится менее "успешным", уступая место иным вариантам.

"Дельта", которая сейчас фактически исчезла, может и вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму. Тогда какой-то рост заболеваемости, вызванный этим вариантом вновь, может потенциально случиться, хотя этого может и не произойти", - отметил Хафизов.