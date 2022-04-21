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Страны Группы семи ожидают, что объем помощи Украине превысит $24 млрд

Страны Группы семи ожидают, что объем помощи Украине превысит $24 млрд

Страны Группы семи ожидают, что общий объем дополнительной помощи Украине в текущем году и после него превысит $24 млрд, передает Арменпресс.

Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи глав финансовых ведомств и центробанков "семерки", которая прошла в среду в Вашингтоне.

"Основываясь на заявлении министров финансов G7 от 14 февраля 2022 года, совместно с международным сообществом мы предоставили или обещали предоставить значительную дополнительную поддержку как в финансовом, так и в материальном выражении, превышающую $24 млрд в 2022 году и после него", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Минфина Германии.

Страны Группы семи вместе с партнерами продолжат бороться с экономическими трудностями, вызванными ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлени.

В G7 также призвали международные финансовые институты "срочно увеличить поддержку в сфере продовольственной безопасности и сельскохозяйственного производства" и оказать помощь наиболее уязвимым странам.


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