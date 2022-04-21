Европейские индексы выросли - 20-04-22
МОСКВА, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.47% и составил 14362.03 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.38% и составил 6624.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.37% и составил 7629.22 пункта, а российский RTSI вырос на 3.06% и составил 960.42 пункта.
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