Канадский премьер-министр Джастин Трюдо "по соображениям безопасности" пока не будет раскрывать подробности запланированных поставок Украине тяжелой артиллерии.

"По соображениям оперативной безопасности я не могу сейчас вдаваться в подробности", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал он в среду журналистам. Трюдо пообещал, что детали поставок будут объявлены в ближайшее время. Он также не стал комментировать то, как такие поставки могут отразиться на боеготовности канадской армии.

Во вторник Трюдо сообщил, что Оттава намерена отправить на Украину крупнокалиберную артиллерию в рамках очередных поставок летальных вооружений этой стране. В начале марта премьер-министр объявил, что Канада направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 50 млн канадских долларов (на тот момент 38,8 млн долларов США). Пакет помощи, в частности, включал 4,5 тыс. противотанковых гранатометов М-72 и порядка 7,5 тыс. ручных гранат.