В Иерусалиме состоялся марш протеста, посвященный 107-й годовщине Геноцида армян

В Иерусалиме 20 апреля состоялся марш протеста, посвященный 107-й годовщине Геноцида армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщил представитель Армянского Патриархата Иерусалима архимандрит Корюн Багдасарян, опубликовав фотографии с марша.

Участники марша прошли от монастыря Србоц Акопянц в Иерусалиме до церкви Святого Григория Просветителя, где было совершен чин в память мучеников Геноцида армян. Затем участники марша с транспарантом «Мы маршируем ради справедливости» и флагами Республики Армения прошли от церкви Св. Григория Просветителя до Мемориала Геноцида армян, где состоялось зажжение свечей.

На 24 апреля запланирована акция протеста перед консульством Турции в Иерусалиме. В этот же день вечером на территории гимназии «Жарангаворац» будет организовано памятное мероприятие.