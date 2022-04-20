Китай выступает за переговоры между РФ и Украиной без участия третьих стран

Китай выступает за урегулирование путем переговоров между РФ и Украиной без участия третьих стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР в Госдуме.

"Выступаем за полноценное выполнение целей и принципов ООН, за мирное урегулирование путем переговоров между Россией и Украиной без вмешательства третьих стран", - сказал он.

По словам посла, Китай исходит из того, что европейская безопасность неразделима, и что нельзя обеспечить безопасность одной страны за счет ущемления другой.

"Российская озабоченность своей безопасностью должна быть учтена", - подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Пекин выступает за концепцию общей комплексной совместной и устойчивой безопасности и решительно отстаивает международную систему, центром которой является ООН.

"Некоторые западные страны пытаются заставлять Китай убедить Россию прекратить военную операцию, угрожают санкциями против нас. Мы на это ответили: "Кто кашу заварил, тому и расхлебывать", - добавил посол.