Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"20-го апреля в Эрмитаж поступило сообщения о минировании здания. Проходит эвакуация посетителей с территории Главного музейного комплекса.

Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с Росгвардией сейчас осматривают экспозиционные залы и служебные помещения.

Посетители с билетами на среду на сеансы, начинающееся с 15.00, могут посетить Главный музейный комплекс в любой другой день", — говорится в публикации.