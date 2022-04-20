Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании"
20:07, 20 Апрель, 2022
Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"20-го апреля в Эрмитаж поступило сообщения о минировании здания. Проходит эвакуация посетителей с территории Главного музейного комплекса.
Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с Росгвардией сейчас осматривают экспозиционные залы и служебные помещения.
Посетители с билетами на среду на сеансы, начинающееся с 15.00, могут посетить Главный музейный комплекс в любой другой день", — говорится в публикации.
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