ЕС выделит дополнительные €1,5 млрд военной помощи Украине: Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев заявил, что Евросоюз предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму €1,5 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Агентство не приводит данные, о каких конкретно мерах военной поддержки идет речь.