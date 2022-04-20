Байден распорядится отправить Украине вооружения еще на $800 млн

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о выделении дополнительных $800 млн на вооружения и поддержку Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, содержание нового пакета военной помощи будет аналогично последнему.

13 апреля Байден объявил, что Вашингтон предоставит Киеву партию военной помощи на $800 млн, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. артиллерийских снарядов, а также 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и "тысячи других противотанковых систем".