Премьер-министр Пашинян посетил Нижегородский Кремль

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 апреля посетил Нижегородский Кремль. Как сообщает корр. Арменпресс, премьер-министр посетил колокольню Нижегородского Кремля, Аллею воинской славы и Михайло-Архангельский собор.

В ходе экскурсии премьер-министр около мемориала «Вечный огонь» почтил память жертв Великой Отечественной войны.

Премьер также посетил Нижегородский государственный художественный музей, где ему были представлены архивные материалы о связях между Республикой Армения и Нижегородской областью РФ.