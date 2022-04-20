Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине.
"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сегодня (20 апреля) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались последние события на Украине", - как передает Арменпресс, сообщили РИА новости в МИД Турции.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 19:26 Захарова заявила, что Россия и Украина продолжают переговоры
- 19:18 Премьер-министр Пашинян посетил Нижегородский Кремль
- 18:48 Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине
- 18:42 Подписана Программа сотрудничества Службы принудительного исполнения Армении и Федеральной службы судебных приставов
- 18:29 Очередное заседание правительства Армении состоится 22 апреля
- 18:24 Министр обороны Армении присутствовал на тактических учениях с боевой стрельбой
- 18:09 Никол Пашинян посетил машиностроительный завод «ГАЗ» в Нижнем Новгороде
- 18:06 В ЕС предложили прекратить импорт ядерного топлива из России, сообщили СМИ
- 17:38 Предстоящие на 21 апреля мероприятия
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-04-22
- 17:36 Азиатские индексы - 20-04-22
- 17:25 Власти Армении будут последовательны в проведении демократических реформ: вице- спикер НС принял посла Нидерландов
- 17:18 Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Нижний Новгород
- 17:04 Вице-премьер Матевосян обсудил с губернаторами ряд связанных с субвенционными программами и сельскохозяйственным сезоном
- 16:57 Около 200 голландских военных войдут в состав боевой группы НАТО в Румынии
- 16:51 Разногласия между США и Саудовской Аравией достигли пика, сообщили СМИ
- 16:42 Министры иностранных дел Армении и Китая выразили готовность углубить армяно- китайские отношения
- 16:39 У Армении и России есть интенсивный план совместного развития энергетики, транспорта и других сфер: Пашинян
- 16:15 Австралийский меценат армянского происхождения Герос Диланчян награжден памятной медалью премьер-министра РА
- 16:13 Суд выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
- 15:52 Создание новых инфраструктурных маршрутов будет способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе: Премьер-министр РФ
- 15:20 Более пяти миллионов человек покинули Украину с 24 февраля
- 15:12 Мишустин призвал более активно использовать национальные валюты в двусторонней торговле с Арменией
- 15:02 Россия и Армения эффективно развивают сотрудничество на межпарламентском уровне: Матвиенко
- 14:42 Ангола и De Beers подписали соглашение о добыче алмазов
09:05, 13.04.2022
7939 просмотров Боевая машина армянского производства может заменить солдата на поле боя
21:06, 15.04.2022
1600 просмотров В Мардакертском районе зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения: МО РФ
13:47, 14.04.2022
1187 просмотров Смена власти в 1998 году произошла не для спасения Карабах, а для захвата власти: Пашинян
16:49, 17.04.2022
1184 просмотров Путин на неделе встретится с Пашиняном, в нынешней международной обстановке событие особого значения: СМИ
20:43, 15.04.2022
1133 просмотров Президент Арцаха принял добровольцев, отправившихся на линию соприкосновения во время недавней эскалации