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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сегодня (20 апреля) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались последние события на Украине", - как передает Арменпресс, сообщили РИА новости в МИД Турции.


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