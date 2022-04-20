Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сегодня (20 апреля) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались последние события на Украине", - как передает Арменпресс, сообщили РИА новости в МИД Турции.