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Министр обороны Армении присутствовал на тактических учениях с боевой стрельбой

Министр обороны Армении присутствовал на тактических учениях с боевой стрельбой

На полигоне «Баграмян» 20 апреля прошли показательные батальонные тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, целью учений на тему «Подготовка и ведение наступательного боя» было совершенствование тактических профессиональных навыков военнослужащих, обеспечение слаженности действий при управлении подразделениями, приводе в высокую степень боевой готовности и ведении наступательного боя. 

За огневым этапом учений наблюдали министр обороны Армении Сурен Папикян, и.о. начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенант Камо Кочунц, высокопоставленные военнослужащие.

В развернутых на полигоне учебных пунктах министр обороны ознакомился с находящимся на этапе войскового испытания ударными и разведывательными БПЛА.


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