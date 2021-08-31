Предстоящие на 21 апреля мероприятия
17:38, Апрель 20, 2022
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- 17:38 Предстоящие на 21 апреля мероприятия
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-04-22
- 17:36 Азиатские индексы - 20-04-22
- 17:25 Власти Армении будут последовательны в проведении демократических реформ: вице- спикер НС принял посла Нидерландов
- 17:18 Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Нижний Новгород
- 16:57 Около 200 голландских военных войдут в состав боевой группы НАТО в Румынии
- 16:51 Разногласия между США и Саудовской Аравией достигли пика, сообщили СМИ
- 16:42 Министры иностранных дел Армении и Китая выразили готовность углубить армяно- китайские отношения
- 16:39 У Армении и России есть интенсивный план совместного развития энергетики, транспорта и других сфер: Пашинян
- 16:15 Австралийский меценат армянского происхождения Герос Диланчян награжден памятной медалью премьер-министра РА
- 16:13 Суд выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
- 15:52 Создание новых инфраструктурных маршрутов будет способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе: Премьер-министр РФ
- 15:20 Более пяти миллионов человек покинули Украину с 24 февраля
- 15:12 Мишустин призвал более активно использовать национальные валюты в двусторонней торговле с Арменией
- 15:02 Россия и Армения эффективно развивают сотрудничество на межпарламентском уровне: Матвиенко
- 14:42 Ангола и De Beers подписали соглашение о добыче алмазов
- 14:38 Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в НАТО
- 14:34 Никол Пашинян встретился с Михаилом Мишустиным
- 14:20 Пашинян заявил, что достигли окончательной договоренности с президентом России по ряду важных вопросов
- 14:06 В Армении расширяются возможности детской паллиативной помощи: будут предоставлены внебольничные услуги
- 13:59 Импорт товаров из России в Японию увеличился на 68,5 процента
- 13:43 Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского
- 13:23 Премьер-министр встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
- 13:14 Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев
- 13:02 На Босфоре приостановили судоходство
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