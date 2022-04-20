Разногласия между США и Саудовской Аравией достигли пика, сообщили СМИ

Напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла небывалого уровня после начала специальной военной операции России на Украине, как передает Арменпресс, об этом пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских должностных лиц.

Как отмечает газета, отношения между США и их ближневосточным партнером "достигли самого низкого уровня за последние десятилетия" в 2019 году на фоне скандала из-за убийства оппозиционного саудовского журналистам Джамаля Хашукджи. Тогда, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден пообещал превратить Саудовскую Аравию в "изгоя" на мировой арене из-за ситуации с правами человека в этой стране.

Эта динамика получила продолжение в 2022 году, в разгар украинского кризиса. Как отмечают собеседники газеты, в недавних контактах Белый дом настаивал, чтобы Эр-Рияд нарастил добычу нефти, чтобы добиться ее снижения на мировом рынке и тем самым "подорвать финансирование" военной операции РФ на Украине. Однако королевство не отреагировало на этот запрос.

"В конце концов 36-летний наследный принц (Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - ред.) накричал на (советника президента США по нацбезопасности - ред.) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Принц заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти", - цитирует издание своих собеседников, ссылаясь на недавний визит Салливана на Ближний Восток.

Источники утверждают, что на фоне этих разногласий саудовская сторона отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина. Официальная причина такого решения - накладки в расписании, однако в тот же вечер в Эр-Рияде приняли "одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США". Имя российского чиновника при этом не называется.