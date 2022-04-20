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Австралийский меценат армянского происхождения Герос Диланчян награжден памятной медалью премьер-министра РА

Австралийский меценат армянского происхождения Герос Диланчян награжден памятной медалью премьер-министра РА
ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Руководитель аппарата премьер-министра Республики Армения Араик Арутюнян принял австралийского армянского мецената Героса Диланчяна.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, решением премьер-министра Никола Пашиняна Герос Диланчян награжден Памятной медалью премьер-министра РА за вклад в развитие экономики и многолетнюю благотворительную деятельность.

Руководитель аппарата премьер-министра вручил памятную медаль премьер-министра Республики Армения австралийскому меценату армянского происхождения, высоко оценив его благотворительную деятельность на благо развития Родины.
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