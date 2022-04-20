Создание новых инфраструктурных маршрутов будет способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе: Премьер-министр РФ







«Убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое развитие региона, будет способствовать укреплению мира и стабильности на благо всех стран Южного Кавказа. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Армении", - сказал он.



По словам Мишустина, благодаря работе российского Центра быстрого реагирования в Нагорном Карабахе создаются условия для возвращения жителей в места постоянного проживания, а также для восстановления инфраструктуры. МОСКВА, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Россия уделяет особое внимание договоренностям лидеров Армении, Азербайджана и России о разблокировании экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Как передает корреспондент «Арменпресс» , об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном.«Убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое развитие региона, будет способствовать укреплению мира и стабильности на благо всех стран Южного Кавказа. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Армении", - сказал он.По словам Мишустина, благодаря работе российского Центра быстрого реагирования в Нагорном Карабахе создаются условия для возвращения жителей в места постоянного проживания, а также для восстановления инфраструктуры.