Россия и Армения эффективно развивают сотрудничество на межпарламентском уровне: Матвиенко
15:02, 20 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На межпарламентском уровне сотрудничество между Арменией и Россией идет достаточно успешно. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном, находящимся с официальным визитом в России. Она поблагодарила Никола Пашиняна за поддержку развития межпарламентского сотрудничества.
«Межпарламентская комиссия успешно выполняет свою работу. С российской стороны комиссию возглавляет заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, который очень ответственно подходит к своей работе. Завтра они отправятся в Ереван для проведения 34-го заседания этой комиссии", - сказала она.
Помимо двустороннего сотрудничества, Валентина Матвиенко отметила эффективную работу в Межпарламентской ассамблее СНГ, поблагодарила депутатов парламента Армении.
Валентина Матвиенко отметила, что с Председателем НС РА Аленом Симоняном установились дружеские отношения.
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