Ангола и De Beers подписали соглашение о добыче алмазов

Правительство Анголы подписало инвестиционное соглашение с одним из крупнейших в мире производителей алмазов компанией De Beers о разведке и добыче алмазов на северо-востоке африканской страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на коммюнике De Beers.

Контракт рассчитан на 35 лет и дает De Beers право на разведку и добычу алмазов совместно с ангольской государственной компанией Endiama. Последняя выполняет функции регулятора алмазного сектора Анголы.

По данным агентства Lusa, De Beers будет вести разведку алмазов на двух площадках общей площадью около 20 тыс. кв. км. в провинциях Южная Лунда и Северная Лунда. Оно отмечает, что нынешнее соглашение знаменует собой возвращение De Beers в Анголу после почти 20-летнего перерыва.

Ангола является вторым по размерам производителем алмазов в Африке, уступая только Ботсване. До пандемии коронавируса Ангола ежегодно добывала немногим более 9 млн карат алмазов. Основная часть алмазов в Анголе - около 75% - добывается на расположенном в провинции Южная Лунда месторождении Катока.

De Beers входит в состав горнодобывающей корпорации Anglo American, которая владеет 85% ее акций.