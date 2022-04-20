Никол Пашинян встретился с Михаилом Мишустиным
14:34, 20 Апрель, 2022
МОСКВА, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян прибыл в Дом правительства России для встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Как сообщает «Арменпресс», во встрече в расширенном составе принимают участие вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, вице-спикер Национального собрания Акоп Аршакян, министр юстиции Карен Андреасян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян и Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в России Вагаршак Арутюнян.
Никол Пашинян с Михаилом Мишустиным проведет также приватную беседу.
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