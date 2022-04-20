Пашинян заявил, что достигли окончательной договоренности с президентом России по ряду важных вопросов

ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках официального визита в РФ премьер-министр Никол Пашинян посетил Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации и провел встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Последний приветствовал официальный визит премьер-министра Армении в РФ и подчеркнул факт постоянного развития армяно-российских союзнических отношений. “Знаю, что у Вас были плодотворные переговоры с президентом РФ, по итогам которых было принято совместное заявление”, - сказал Володин, подчеркнув, что официальный визит премьер-министра Армении имеет особое значение в плане дальнейшего расширения двусторонних отношений. Председатель Госдумы также коснулся укрепления межпарламентских связей, отметив, что в этом направлении ведется тесный диалог. По словам г-на Володина, существующее взаимное доверие между двумя странами дает хорошие возможности для еще большего развития связей.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплый прием и отметил, что подобные контакты придают новый импульс межгосударственным отношениям и сотрудничеству. Глава правительства также отметил важность укрепления межпарламентского сотрудничества и активного диалога.

“Мы провели продуктивное обсуждение с президентом Путиным, приняли важное совместное заявление”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что достигнуто соглашение по ряду важных вопросов, в том числе связанных с безопасностью Нагорного Карабаха, разблокированием региональной инфраструктуры и процессом демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.



В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о деятельности армяно-российской межпарламентской комиссии, проведении в Ереване заседания Межпарламентской ассамблеи ОДКБ, деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе и других вопросах.