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Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев

Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев

 Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в соцсетях, что прибыл с визитом в Киев.

Запись он сопроводил фотографией, сделанной на перроне украинской железной дороги, где его встречают представители украинских властей и представитель ЕС на Украине Матти Маасикас, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

 


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