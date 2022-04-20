Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев
Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в соцсетях, что прибыл с визитом в Киев.
Запись он сопроводил фотографией, сделанной на перроне украинской железной дороги, где его встречают представители украинских властей и представитель ЕС на Украине Матти Маасикас, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
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