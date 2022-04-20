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Премьер-министр встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко

Премьер-министр встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
МОСКВА, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян встречается с председателем Совета Федерации РФ Валентином Матвиенко.

Как сообщает «Арменпресс», армянскую сторону представляют вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, вице-спикер Национального собрания Акоп Аршакян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян и министр юстиции Карен Андреасян. 

Премьер-министр сделал запись в реестре почетных гостей Совета Федерации РФ.
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