Премьер-министр встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
13:23, 20 Апрель, 2022
МОСКВА, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян встречается с председателем Совета Федерации РФ Валентином Матвиенко.
Как сообщает «Арменпресс», армянскую сторону представляют вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, вице-спикер Национального собрания Акоп Аршакян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян и министр юстиции Карен Андреасян.
Премьер-министр сделал запись в реестре почетных гостей Совета Федерации РФ.
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