На Босфоре приостановили судоходство

Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду турецкое агентство Анадолу.

"Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02.00 по местному времени, а с юга на север - с 06.15",- следует из сообщения агентства.

Информации о том, когда восстановится движение по проливу, пока не поступало.