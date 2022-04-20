Парламент Финляндии в среду начнет обсуждать вступление в НАТО

Парламент Финляндии - Эдускунта - в среду приступит к обсуждению вопроса о вступлении страны в НАТО, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Для инициирования процесса вступления в Североатлантический альянс "за" должно проголосовать подавляющее большинство членов 200-местного парламента.

Согласно данным финских СМИ, в настоящее время около 100 членов готовы проголосовать за присоединение к НАТО, 12 парламентариев выступают против. Остальные ждут начала дебатов, чтобы определиться с позицией.

Ранее в апреле финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия в течение ближайших недель примет решение о том, следует ли ей вступать в НАТО.

До этого издание The Times со ссылкой на официальные лица США сообщало, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом. По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса.

В Финляндии после начала "специальной военной операции" России на Украине активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, по последним опросам, за вступление в НАТО высказались 62% опрошенных, против были 16% и остальные затруднились с ответом. О возможности вступления говорят и некоторые ведущие политики страны.