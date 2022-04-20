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В Кабуле произошел взрыв у пункта полиции

В Кабуле произошел взрыв у пункта полиции

Взрыв произошел в среду утром в столице Афганистана Кабуле. Как передает Арменпресс, об этом сообщило местное агентство Aamaj News.

По его данным, взрыв произошел рядом с полицейским пунктом во втором районе безопасности афганской столицы. Агентство указывает, что был подорван автомобиль, принадлежавший сторонникам пришедшего к власти в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По предварительной информации, представленной телеканалом Kabul news, в результате взрыва несколько человек получили ранения.


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