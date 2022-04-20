ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках визита правительственной делегации Республики Армения в Российскую Федерацию, 19 апреля министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян встретился с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Во встрече также приняла участие заместитель Министра культуры Российской Федерации, статс-секретарь Алла Манилова.



Как передает «Арменпресс» в сообщении, распространенном Министерством образования науки, культуры и спорта РА говорится, что в ходе встречи министр образования и науки РА Ваграм Думанян выразил готовность развивать культурный диалог между двумя странами, содействовать культурным контактам и осуществлять совместные культурные программы.



Министр Ольга Любимова высоко оценила регулярно организуемые в России выступления армянских исполнителей и ансамблей, особенно в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.

В ходе встречи были затронуты вопросы запланированного в 2022 году мероприятия "Дни культуры Армении в России». Министр О. Любимова предложила организовать открытие программы 10 июня 2022 года в Московской государственной академической филармонии.

Она особо отметила участие в мероприятии Государственного струнного квартета имени Комитаса, отметив, что организаторы обоих сторон всегда находятся в непосредственном контакте друг с другом, чтобы организовать мероприятие на высоком уровне.

Министр В. Думанян подчеркнул важность расширения культурного сотрудничества между двумя дружественными государствами и с этой целью Подписание между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Министерством культуры Российской Федерации программы «Сотрудничество в сфере культуры» программы «Сотрудничество в сфере культуры» в 2022-2025 гг., которая четко определяет ключевые направления на ближайшие годы.

Он выразил готовность Министерства образования и науки РА провести в Армении в 2022 году «Дни духовной культуры России».



Министр О. Любимова коснулась также сотрудничества в сфере культурного образования и реализации совместных программ, в частности, выразив готовность принимать армянских абитуриентов в российские культурные вузы. Она также предложила рассмотреть возможность организации мультимедийных выставок и мастер-классов ведущих специалистов Республики Армения и Российской Федерации.



Министр Ольга Любимова пригласила министра Ваграма Думаняна принять с армянской делегацией участие в ежегодном Санкт-Петербургском международном культурном форуме и концертной программе «Юные дарования», организованной Санкт-Петербургским Домом музыки.



В рамках встречи подписана Программа "Сотрудничество в области культуры между Министерством образования, науки, культуры, спорта Армении и Министерством культуры Российской Федерации на 2022-2025 годы".



В завершение встречи министр Ваграм Думанян пригласил министра Ольгу Любимову посетить Армению, рассчитывая, что визит состоится 5-10 сентября 2022 года на фестивале «STARMUS FESTIVAL VI. 50 лет на Марсе» в рамках исключительного фестиваля.