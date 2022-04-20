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Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Чернобыльскую АЭС в конце апреля

Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Чернобыльскую АЭС в конце апреля

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о восстановлении прямой связи между Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Чернобыльской атомной электростанцией (ЧАЭС), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Это очень хорошая новость, что регулирующий орган теперь может напрямую связываться со станцией, когда это необходимо", - приводятся в ежедневной сводке МАГАТЭ слова генерального директора агентства Рафаэля Мариано Гросси.

В сводке также говорится, что Гросси планирует в конце этого месяца возглавить миссию экспертов МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС для соблюдения ядерной безопасности и радиологической оценки, доставки туда жизненно важного оборудования и ремонта систем удаленного мониторинга агентства.


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