Армения добилась прогресса в новом отчете Freedom House по оценке уровня демократии
11:14, 20 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. "Freedom House" опубликовал свой годовой отчет "Nations in Transit 2022", в котором также упоминается Армения.
Как сообщает «Арменпресс», в докладе правозащитной организации отмечается, что с 2004 года три бывшие авторитарные страны - Молдова, Косово и Армения - предприняли шаги по укреплению демократии, в результате чего они превратились в гибридные режимы.
Согласно отчету Freedom House, Армения добилась общего прогресса - с максимально возможных 7 баллов, что является показателем самой демократической страны, получив 3,04 балла вместо 2,96 балла в прошлом году. Армения добилась прогресса в нескольких областях, охватываемых отчетом, включая демократическое управление, избирательный процесс, развитие судебной системы и независимость, но отставала в независимых СМИ.
В процентном отношении уровень развития демократии в стране составляет 34%. По данным Freedom House, страны, перешедшие от авторитарных к гибридным, более перспективны хотя пока «не соответствуют демократическим стандартам».
Правозащитная организация отмечает, что, например, в Армении «граждане использовали протестное движение в 2018 году», серию конкурентных выборов, последние из которых состоялись в 2021 году, решительно положив конец многолетнему правлению «Республиканской» партии. «На смену лидерам того времени пришло новое поколение политиков, которые, несмотря на их очевидные недостатки, во многом привержены демократии и общественным интересам». Кроме того, было отмечено, что Армения и Молдова относятся к числу стран, где в парламенте доминирует только одна партия.
Было подчеркнуто, что группы гражданского общества в Армении смогли предотвратить законопроект, выдвинутый правящей партией, в результате чего Офис Защитника прав человека оказался бы под контролем правительства.
В докладе также упоминается 44-дневная арцахская война, отмечается, что тысячи людей были убиты и перемещены в результате вооруженного нападения Алиева в Нагорном Карабахе.
Согласно отчету, Армения в постсоветских странах уступает только Украине, Грузии и Молдове, оставляя позади среднеазиатские республики, Беларусь, Россию и Азербайджан.
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