В Армении подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, 18 граждан выздоровели
11:09, 20 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 20 апреля в Армении подтверждено 422 799 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 503 вылечились, 8622 летальных исхода.
1992 пациента в настоящее время получают реальное лечение от коронавируса.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.
За сутки проведено 2466 тестов, подтверждено 15 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 18 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.
Общее количество тестов достигло 3 млн 23 тыс. 341.
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