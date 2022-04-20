Никол Пашинян направил поздравительное послание езидской общине Армении по случаю Нового года - Малаке Таус
10:49, 20 Апрель, 2022
ГАВАР, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание представителям езидской общины Армении по случаю езидского Нового года Малаке Тауса.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в сообщении говорится:
"Уважаемые представители езидской общины Армении,
Сердечно поздравляю вас с Новым годом, Малаке Таус.
Желаю в Новом году для езидов нашей страны года успехов, счастья и изобилия, для наших соотечественников-езидов сохранения и развития своего национального языка и культурных традиций.
Наша боль и радость общие. Сегодня мы разделяем вашу радость, и будьте уверены, что мы готовы разделить ваши заботы как братья, что проблемы вашего сообщества находятся в центре нашего внимания.
Малаке Таус несет с собой новую надежду и мечту, поэтому я желаю, чтобы в новом году наш регион был мирным, безопасным, а суровые испытания остались в прошлом.
Всего вам доброго, дорогие соотечественники».
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