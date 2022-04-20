Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили вопросы армяно-российского торгово- экономического сотрудничества
10:16, 20 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Москве состоялась встреча заместителя Премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.
Как сообщили «Арменпресс» из сообщения, распространенного правительством Армении, стороны обсудили текущие вопросы армяно-российского торгово-экономического сотрудничества.
В ходе встречи также была затронута тема восстановления транспортных коммуникаций Южно-Кавказского региона, обсужденная в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьер-министров Республики Армения, Российской Федерации и Республики Азербайджана.
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