США, Австралия и Япония обеспокоены соглашением Китая и Соломоновых Островов

Представители США, Австралии, Японии и Новой Зеландии на состоявшихся в Гонолулу (штат Гавайи) консультациях выразили обеспокоенность подписанием Китаем и Соломоновыми Островами рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Как уточняется в документе, американскую сторону на встрече представляли в понедельник координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в СНБ Курт Кэмпбелл, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, а также ряд сотрудников Пентагона. В консультациях, посвященных "развитию событий на островах в Тихом океане", участвовали "должностные лица высокого ранга Австралии, Японии и Новой Зеландии".

"США выразили решительный настрой на активизацию взаимодействия в регионе с целью реагирования на вызовы XXI века, включая безопасность судоходства, экономическое развитие, климатический кризис и COVID-19", - отмечается в документе. "Должностные лица четырех присутствовавших [на консультациях] стран поделились опасениями относительно предлагаемого рамочного соглашения между Соломоновыми Островами и КНР, а также представляемых им серьезных рисков для свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона", - уточнили в СНБ.

Как заявил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай и Соломоновы Острова недавно подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

24 марта ряд СМИ опубликовал проект соглашения между Китаем и Соломоновыми Островами. Согласно документу, после его подписания Китай сможет иметь постоянную военную миссию на территории островного государства и построить военную базу, что существенно усилит позиции Пекина в регионе. 29 марта премьер-министр островного государства Манассе Дамукана Согаваре подтвердил подлинность опубликованных документов и заявил, что работа над заключением оборонного соглашения "практически завершена".