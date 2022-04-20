Последствия безнаказанности геноцида видны и сегодня: aрмянская община Австралии проведет марши справедливости
09:36, 20 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, армянская община Австралии проведет марш справедливости в Сиднее и Мельбурне. Шествия пройдут совместно с представителями местных ассирийско-греческих общин. В беседе с «Арменпресс» исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии Айк Гайсерян сказал, что цель – призвать власти Австралии признать геноцид, совершенный Турцией против армян, ассирийцев и греков.
«Наша цель — донести до властей Австралии, что наши общины признают геноцид, совершенный Турцией в 1915 году против армян, ассирийцев и греков. Поскольку более тридцати стран, международных организаций, различных штатов Австралии признали Геноцид армян, правительство Австралии должно сделать то же самое», - сказал Айк Гайсерян.
Он отметил, что марши 24 апреля этого года также будут посвящены актуальному вопросу Арцаха. Он будет представлен в контексте того, что то, что администрация Алиева сделала с народом Арцаха, является продолжением того же геноцида.
«Эти действия против армян были совершены потому, что преступления Турции до сих пор остаются безнаказанными. Мы считаем эту безнаказанность основной причиной, по которой такие страны, как Азербайджан и Турция, пытаются предпринять такие действия против армян», - сказал исполнительный директор Армянского национального комитета.
Памятные мероприятия продолжатся 26 апреля. На этот день запланирован День памяти, в котором примут участие и выступят члены австралийского парламента. Будут представители двух основных партий страны. Они будут призывать правительство признать геноцид 1915 года. Мероприятие пройдет в виртуальном масштабе. В этот день также запланировано выступление Защитника прав человека Арцаха Гегама Степаняна, в котором будет сделана ссылка на безнаказанность геноцида, затронувшего народ Арцаха.
Какова вероятность того, что правительство Австралии признает геноцид армян, греков и ассирийцев? Айк Гайсерян отметил, что прогресс есть и работа в этом направлении продолжится. На данном этапе ситуация такова, что парламент Австралии принял резолюцию, призывающую правительство признать геноцид армян, греков и ассирийцев. Австралийский парламент высказался по вопросу о геноциде.
«Парламент представляет все общество, поэтому можно сказать, что народ готов к признанию, остается сделать это исполнительной власти. Она должна либо признать Геноцид по настоянию своего народа, либо стать субъектом диктаторского турецкого правительства, оказывающего внешнее давление на правительство Австралии», — сказал Айк Гайсерян. Он сослался на выступление премьер-министра Австралии 24 апреля прошлого года, в котором он говорил о событиях 1915 года, о депортации армян, не употребляя слова геноцид. По его словам, пора делать следующий шаг.
Айк Гайсерян сообщил, что Австралия накануне новых выборов. 21 мая пройдут выборы в Федеральный парламент Австралии, и действующий премьер-министр намерен быть переизбранным. По словам Айка Гайсеряна, выборы – это возможность решить вопрос Геноцида, хотя между властью и оппозицией могут быть разногласия.
«Конечно, нашим призывом должно быть использование термина «геноцид» в наших словах памяти. Если выступления 24 апреля не коснутся Геноцида так, как мы ожидаем, то с 24 апреля по выборы 21 мая мы уточним позицию обеих сторон по этому вопросу. Армяне проголосуют за тех, кто готов признать геноцид армян, греков и ассирийцев», - добавил Айк Гайсерян.
Анна Гзирян
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