Европейские индексы - 19-04-22
МОСКВА, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 14153.46 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.83% и составил 6534.79 пункта, британский FTSE снизился на 0.20% и составил 7601.28 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 931.86 пункта.
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