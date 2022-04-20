Цены на цветные металлы - 19-04-22

ЛОНДОН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.75% и составила 3261.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.10% и составила 10304.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.51% и составила 2447.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.79% и составила 33768.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.11% и составила 43090.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.96% и составила 4498.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42350.75 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.