Путин посетит Армению во второй половине 2022 года

Президент РФ Владимир Путин приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 г. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Президент Российской Федерации и Премьер-министр Республики Армения выразили уверенность в том, что состоявшиеся в Москве плодотворные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского многогранного привилегированного союзничества.

Н.В.Пашинян выразил признательность за теплый прием, оказанный В.В.Путиным, и подтвердил свое приглашение в адрес российского лидера посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 г. Приглашение было с благодарностью принято», - говорится в заявлении.