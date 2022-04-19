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Путин и Пашинян приветствовали процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Путин и Пашинян приветствовали процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовали запущенный при российском содействии процесс нормализации армяно-турецких отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

«Стороны отметили успешный запуск Консультативной региональной платформы «3+3», призванной предоставить дополнительные возможности для продвижения диалога и разнопланового сотрудничества между всеми странами региона», - говорится в заявлении.


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