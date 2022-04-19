Пашинян и Путин условились ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы 

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин условились в соответствии с имеющимися трехсторонними договоренностями от 26 ноября 2021 г. ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии РФ по запросу сторон. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

«Стороны договорились активизировать трехстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в регионе в целом.

Отметили важность доступа и участия всех заинтересованных игроков, а также Международного комитета Красного Креста и специализированных агентств ООН, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ЮНЕСКО, в решении гуманитарных задач и обеспечении комплексного содействия всем нуждающимся в регионе», - говорится в заявлении.

Отмечается также, что лидеры были едины в оценке высокой полезности состоявшихся контактов между религиозными деятелями и представителями общественности Азербайджана и Армении при содействии России, что способствует «наведению мостов» между народами двух стран. Такая практика будет продолжена.