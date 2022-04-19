Российская сторона готова участвовать в проектах восстановления железнодорожной инфраструктуры Армении, в том числе железной дороги в Сюникской и других областях Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

«В.В.Путин и Н.В.Пашинян отметили важность активизации деятельности Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Российская сторона готова участвовать в проектах восстановления железнодорожной инфраструктуры Армении, в том числе железной дороги в Сюникской и других областях Республики Армения», - говорится в заявлении.