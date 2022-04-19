Премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин приняли совместное заявление

Премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин приняли совместное заявление. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заявлении говорится:

"По приглашению президента Российской Федерации В.В.Путина 19–20 апреля 2022 г. премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян посетил с официальным визитом Российскую Федерацию.

1. Лидеры в конструктивной и доверительной атмосфере, присущей союзническим отношениям России и Армении, провели обстоятельный обмен мнениями по широкой повестке двустороннего сотрудничества в политической, военной и военно-технической, торгово-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сферах юстиции, труда и социальных вопросов, с удовлетворением отметили положительную динамику развития многогранного взаимовыгодного союзничества между Россией и Арменией. Также были обсуждены представляющие взаимный интерес актуальные вопросы взаимодействия по региональной и международной проблематике.

2. Стороны, придавая историческое значение 30-летию установления 3 апреля 1992 г. дипломатических отношений между государствами, подтвердили намерение всесторонне углублять и расширять межгосударственные отношения на принципах, закрепленных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 г. Выразили убежденность, что дальнейшее поступательное развитие российско-армянских отношений будет способствовать реализации коренных интересов и чаяний народов России и Армении, укреплению региональной безопасности и стабильности, упрочению международного авторитета обеих стран.

3. Лидеры согласились, что организация в 2022 г. совместных мероприятий в привязке к празднованию 30-й годовщины установления дипломатических отношений послужит продвижению двустороннего взаимодействия, закреплению его стратегической направленности и привилегированного характера. Договорились приурочить к юбилею проведение Дней культуры Армении в России, Дней духовной культуры России в Армении, закладку в Ереване основания под памятник российско-армянской дружбе и ряда других мероприятий, работающих на уплотнение межчеловеческого общения между нашими народами.

Решено способствовать учреждению на постоянной основе российско-армянского диалога общественности с прицелом на проведение его первого заседания в 2022 г. в привязке к 30-летию установления дипотношений.

4. В.В.Путин и Н.В.Пашинян отметили первостепенную важность регулярного доверительного диалога на высшем уровне. В этой связи были подчеркнуты своевременность и значимость нынешнего официального визита Премьер-министра Армении в Российскую Федерацию для дальнейшего укрепления взаимовыгодных политических контактов, расширения межведомственных обменов, углубления торгово-экономического взаимодействия и интеграционных процессов на евразийском пространстве, нормализации обстановки и повышения стабильности на Южном Кавказе.

Подтверждена полезность практики двусторонних внешнеполитических консультаций на различных уровнях. Акцентирована востребованность продолжения интенсивного российско-армянского межпарламентского диалога. Отмечен высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения.

5. Лидеры выразили удовлетворение результатами работы по выведению товарооборота между Россией и Арменией на траекторию устойчивого роста. Акцентирована необходимость дальнейшего поступательного увеличения объемов и диверсификации номенклатуры торговли, развития кооперации в различных отраслях производства, активного задействования механизмов Евразийского экономического союза.

Условлено поощрять установление тесных контактов между деловыми кругами двух стран, в том числе в межрегиональном и муниципальном форматах, с задействованием механизма бизнес-миссий. Положительно оценена работа по финализации программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения на 2022–2025 гг.

6. Отмечена высокая востребованность и эффективность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения, а также Рабочей группы по промышленности для выработки и реализации практических двусторонних договоренностей. Выражена обоюдная заинтересованность в регулярном проведении на территории Армении промышленных выставок, в том числе с акцентом на кооперацию в области высоких технологий.

Стороны приветствовали намерение российских экономоператоров создавать в Армении полные и современные циклы производств. Выразили заинтересованность в разработке программ развития энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, основанных на принципах энергетической безопасности и независимости, бережного отношения к природе и устойчивого развития.

Решено и дальше способствовать притоку в Армению российских инвестиций. Подчеркнуто, что экономоператоры из России входят в число ключевых налогоплательщиков Республики Армения, обеспечивают создание значительного числа рабочих мест и расширяют возможности по профессиональной подготовке кадров.

С удовлетворением отметили работу Сторон по созданию Российско-армянского делового совета в целях расширения связей между регионами двух стран, укрепления бизнес-контактов, создания совместных производств и интенсификации инвестиционного диалога.

Стороны подтвердили готовность к наращиванию сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Приветствовали продление срока эксплуатации Армянской АЭС и выразили настрой на проработку строительства новых энергоблоков.

Отмечена совместная плодотворная работа по последовательному формированию общих рынков энергоресурсов в рамках Евразийского экономического союза.

7. Стороны выразили намерение способствовать углублению практического взаимодействия между регионами России и Армении, в том числе с задействованием механизма ежегодных межрегиональных форумов. Обозначили поддержку всемерной реализации программы межрегионального сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения на 2022–2027 гг., установлению перекрестных связей регионов и муниципалитетов.

8. Лидеры подтвердили намерение продолжить совместные действия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, других опасных инфекций и эпизоотий. Высказались за недопустимость политизации темы пандемии, за всеобщие усилия для преодоления последствий COVID-19 и недопущения распространения инфекционных болезней.

9. В.В.Путин и Н.В.Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер. Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и т. д.

10. Стороны высказали обеспокоенность растущей тенденцией использования современных информационно-коммуникационных технологий для совершения противоправных и вредоносных действий, вмешательства во внутренние дела государств и подрыва их суверенитета. Подчеркнули значимость укрепления двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности. Подтвердили нацеленность на конструктивное взаимодействие по обеспечению международной информационной безопасности на региональном и глобальном уровнях, прежде всего в ООН.

11. Лидеры подчеркнули важность дальнейшей реализации достигнутых между Москвой и Ереваном договоренностей в области обеспечения биологической безопасности, в том числе на основе Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности от 6 мая 2021 г. Подтверждено, что территории обоих государств не будут предоставляться для использования третьими странами в целях осуществления деятельности, направленной против интересов друг друга в сфере биобезопасности.

12. Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении.

13. Лидеры высказались в пользу дальнейшего углубления сотрудничества в сферах культуры и образования, защиты труда и социальных вопросов, информации, туризма, спорта и окружающей среды. Важные инструменты в этом плане – двусторонняя межведомственная Рабочая группа по вопросам сотрудничества в сфере образования, программа сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2022– 2025 гг., план действий по реализации Меморандума о взаимопонимании между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в области спорта на 2022–2023 гг., программа по реализации Меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством охраны окружающей среды Республики Армения на 2022–2023 гг.

Подчеркнута важность обеспечения благоприятных условий для изучения армянского языка в Российской Федерации и русского языка в Республике Армения, в том числе за счет повышения эффективности действующих в Республике Армения совместных образовательных организаций и филиалов российских вузов.

14. В.В.Путин и Н.В.Пашинян условились наращивать сотрудничество в области фундаментальной науки с акцентом на разработку востребованных высокотехнологических продуктов на базе совместных научно-производственных комплексов. Выражена готовность поощрять контакты университетов, исследовательских институтов и новые бизнес-проекты (стартапы) обеих стран, а также способствовать проведению конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий, направленных на развитие взаимодействия в сферах науки, образования и молодежной политики.

15. Лидеры высказались в пользу интенсификации молодежных обменов между обеими странами с опорой на механизмы российско-армянских молодежных форумов и приема граждан Армении на обучение в российских образовательных организациях высшего образования по приоритетным для Еревана специальностям и направлениям подготовки за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

16. Констатирована полезная работа, проводимая Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы», Домом русской книги в Ереване и Ереванским государственным русским драматическим театром им. К.С.Станиславского для уплотнения контактов в сфере культуры и образования. Высказались в пользу проведения массовых мероприятий, направленных на укрепление культурных связей между двумя народами, в частности организации совместных выставок, фестивалей и гастролей ведущих артистов России и Армении.

17. В.В.Путин и Н.В.Пашинян условились способствовать раскрытию потенциала российской диаспоры в Армении и армянской диаспоры в России в целях укрепления двусторонних культурно-гуманитарных связей и реализации социально значимых инициатив в обеих странах. Подчеркнута важность деятельности диаспоральных объединений для продвижения межнационального единения, поддержания и повышения межнационального согласия и доверия между различными этническими группами.

18. Стороны, признавая ключевую роль Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечении региональной стабильности, подтвердили готовность с учетом текущего председательства Армении в Организации активизировать усилия по наращиванию потенциала сил и средств коллективной безопасности, в том числе миротворческих сил ОДКБ, совершенствованию механизмов кризисного реагирования Организации, уплотнять координацию и содействовать расширению партнерских связей ОДКБ.

19. В.В.Путин и Н.В.Пашинян выступили за поступательное продвижение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, реализацию стратегических направлений развития интеграции, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий, увеличение доли расчетов в национальных валютах.

20. Стороны высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате Содружества Независимых Государств по всем направлениям, в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств – участников Содружества.

21. Лидеры обозначили приверженность развитию инклюзивной, равноправной и представительной международной системы в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций, направленной на продвижение мира, демократии и процветания всех народов. Стороны приложат необходимые усилия к углублению взаимодействия в рамках ООН и на других площадках в целях сопряжения позиций России и Армении.

22. В.В.Путин и Н.В.Пашинян выразили глубокую обеспокоенность осложняющейся ситуацией в сфере международной безопасности. В связи с этим Стороны намерены и далее укреплять взаимодействие в целях противодействия негативным тенденциям в данной сфере. Лидеры исходят из того, что ни одно государство, союз или коалиция не могут и не должны обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств. Отмечают недопустимость действий, направленных на разрушение архитектуры контроля над вооружениями и на получение односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, что подрывает основополагающий принцип равной и неделимой безопасности, приводит к противоречиям и конфронтации.

23. Стороны подчеркнули востребованность наращивания совместных усилий в противодействии международному терроризму во всех формах и проявлениях, а также усилий в перекрытии источников и каналов финансовой подпитки терроризма, а также связанного с ним экстремизма, противодействии незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, трансграничной организованной преступности, а также другим вызовам и угрозам безопасности обоих государств.

24. Лидеры обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе. Высказались за продолжение конструктивной работы в рамках регулярных встреч руководителей Азербайджана, Армении и России и последовательной реализации договоренностей трех лидеров от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития региона. Акцентировали определяющий вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности, создание благоприятных и безопасных условий для жизни населения Нагорного Карабаха. Подчеркнули востребованность скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами. В этом контексте констатировали важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.

25. В.В.Путин и Н.В.Пашинян отметили важность активизации деятельности Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Российская сторона готова участвовать в проектах восстановления железнодорожной инфраструктуры Армении, в том числе железной дороги в Сюникской и других областях Республики Армения.

26. Стороны условились в соответствии с имеющимися трехсторонними договоренностями от 26 ноября 2021 г. ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон.

27. Лидеры были едины в оценке высокой полезности состоявшихся контактов между религиозными деятелями и представителями общественности Азербайджана и Армении при содействии России, что способствует «наведению мостов» между народами двух стран. Такая практика будет продолжена.

28. Стороны договорились активизировать трехстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в регионе в целом.

Отметили важность доступа и участия всех заинтересованных игроков, а также Международного комитета Красного Креста и специализированных агентств ООН, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ЮНЕСКО, в решении гуманитарных задач и обеспечении комплексного содействия всем нуждающимся в регионе.

29. В.В.Путин и Н.В.Пашинян приветствовали запущенный при российском содействии процесс нормализации армяно-турецких отношений.

30. Стороны отметили успешный запуск Консультативной региональной платформы «3+3», призванной предоставить дополнительные возможности для продвижения диалога и разнопланового сотрудничества между всеми странами региона.

Президент Российской Федерации и Премьер-министр Республики Армения выразили уверенность в том, что состоявшиеся в Москве плодотворные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского многогранного привилегированного союзничества.

Н.В.Пашинян выразил признательность за теплый прием, оказанный В.В.Путиным, и подтвердил свое приглашение в адрес российского лидера посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 г. Приглашение было с благодарностью принято".