Пашинян и Путин констатировали важность использования опыта Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования конфликта НК

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин констатировали важность использования в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух государств.

«Лидеры обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе. Высказались за продолжение конструктивной работы в рамках регулярных встреч руководителей Азербайджана, Армении и России и последовательной реализации договоренностей трех лидеров от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития региона.

Акцентировали определяющий вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности, создание благоприятных и безопасных условий для жизни населения Нагорного Карабаха. Подчеркнули востребованность скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами.

В этом контексте констатировали важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом», - отмечается в заявлении.