ООН считает немыслимым ядерный конфликт в мире

ООН считает немыслимой даже саму идею о ядерном конфликте в мире, применение же химического или биологического оружия будет ужасным. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о соответствующих рисках в контексте кризиса на Украине.

"Как мы и говорили, даже сама идея о ядерном конфликте немыслима. Само собой разумеется, что применение любого химического или биологического оружия будет ужасным и будет идти вразрез с международным правом", - сказал Дюжаррик.