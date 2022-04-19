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Секретари Совбезов Армении и РФ подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности

Секретари Совбезов Армении и РФ подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности

В рамках официального визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в Москву секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 19 апреля встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности Армении, в ходе встречи стороны подписали «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности».

Направление дальнейшего двустороннего сотрудничества будет включать расследование преступлений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях.

Собеседники также обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации с региональной безопасностью.


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