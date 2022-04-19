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Генсек ООН призвал Россию и Украину установить "пасхальное перемирие"

Генсек ООН призвал Россию и Украину установить "пасхальное перемирие"

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Киев установить с четверга четырехдневное "пасхальное перемирие".

"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, (24 апреля), чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Гутерреш журналистам.


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