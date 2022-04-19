Генсек ООН призвал Россию и Украину установить "пасхальное перемирие"
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Киев установить с четверга четырехдневное "пасхальное перемирие".
"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, (24 апреля), чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Гутерреш журналистам.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 21:59 ООН считает немыслимым ядерный конфликт в мире
- 21:54 Путин посетит Армению во второй половине 2022 года
- 21:54 Путин и Пашинян приветствовали процесс нормализации армяно-турецких отношений.
- 21:48 Пашинян и Путин условились ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы
- 21:44 Российская сторона готова участвовать в проектах восстановления железнодорожной инфраструктуры Армении
- 21:43 Премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин приняли совместное заявление
- 21:42 Пашинян и Путин констатировали важность использования опыта Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования конфликта НК
- 21:26 Генсек ООН призвал Россию и Украину установить "пасхальное перемирие"
- 21:18 Секретари Совбезов Армении и РФ подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности
- 21:12 НАТО не должна участвовать в боевых действиях на Украине: Шольц
- 20:53 Минобороны Финляндии объявило об оказании дополнительной военной помощи Украине
- 20:43 Российским миротворческим контингентом обезврежена артиллерийская позиция в районе села Чартар
- 20:31 В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе нарушений не зафиксировано: МО РФ
- 20:10 67-е заседание Комиссии ЮНВТО для Европы пройдет в Ереване
- 20:07 Премьер-министр Франции подаст в отставку после президентских выборов
- 20:01 В рамках официального визита премьер-министра Пашиняна в РФ подписано 7 двусторонних документов: ДОПОЛНЕНО
- 19:50 Зеленский предложил продлить военное положение на Украине до 25 мая
- 19:34 Российская армия открыла гумкоридор для выхода осажденных из "Азовстали"
- 18:39 На встрече с президентом РФ Пашинян поднял вопрос об увеличении эффективности деятельности российских миротворцев
- 18:16 Проблем остаётся много: Путин о Нагорном Карабахе
- 17:46 Предстоящие на 20 апреля мероприятия
- 17:24 Пандемия COVID-19 еще не закончилась, считают в Роспотребнадзоре
- 17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-04-22
- 17:21 Азиатские индексы - 19-04-22
- 16:55 СМИ: Байден сообщил Обаме, что планирует добиваться переизбрания в 2024 году
09:05, 13.04.2022
7876 просмотров Боевая машина армянского производства может заменить солдата на поле боя
21:06, 15.04.2022
1537 просмотров В Мардакертском районе зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения: МО РФ
13:47, 14.04.2022
1150 просмотров Смена власти в 1998 году произошла не для спасения Карабах, а для захвата власти: Пашинян
16:49, 17.04.2022
1141 просмотров Путин на неделе встретится с Пашиняном, в нынешней международной обстановке событие особого значения: СМИ
20:43, 15.04.2022
1087 просмотров Президент Арцаха принял добровольцев, отправившихся на линию соприкосновения во время недавней эскалации