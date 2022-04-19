НАТО не должна участвовать в боевых действиях на Украине: Шольц

Страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, но продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Это (невмешательство НАТО военными силами) остается так. Мы все едины в этом - масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в войне", - сказал Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.

Он подчеркнул, что страны Запада едины в том, что будут "и далее поддерживать Украину финансово и военными средствами".